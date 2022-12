Heidelberg. Es war offensichtlich auch Glück im Spiel, dass beim Fund der beiden Bomben auf der Baustelle in der Bahnstadt kein Unglück passiert ist. „Es war haarscharf“, sagt Mathias Peterle in der Rückschau. Der Experte des baden-württembergischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes hat die erste der beiden amerikanischen 250-Kilo-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft, ein Kollege von ihm die zweite. Der Baggerfahrer habe bei der Arbeit beide Male die Bomben extrem ungünstig am Kopf erwischt und dabei die Zünder stark deformiert. Dabei ist der Zünder bei jeder Entschärfung der entscheidende Punkt. Ohne ihn ist ein Sprengkörper meist harmlos. „Aber wenn irgendetwas die nötige Gewalt auf den richtigen Punkt bringt, dann löst der Zünder aus“, berichtet Peterle.

Experten sind auf der Suche

Wie berichtet, hat die Stadt Heidelberg einen Baustopp angeordnet und ein neues Räumungskonzept angeordnet. Aktuell ist das Kampfmittelbergungsunternehmen Schollenberger auf der Baustelle aktiv und forscht erneut nach möglichen gefährlichen Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs. Eigentlich habe man das Gelände schon vor Beginn der Bauarbeiten zu dem Büro- und Laborgebäude namens „Sky One“ an der Max-Jarecki-Straße genau unter die Lupe genommen, sagt Uwe Feigl, Einsatzleiter der zuständigen Niederlassung in Edingen-Neckarhausen.

Aktuell laufen die Überprüfungen, warum die beiden Bomben übersehen werden konnten. Im einen Fall sei es vermutlich ein Übertragungsfehler bei den Daten gewesen, im anderem habe die Bombe sozusagen direkt an einem stahlbewehrten Fundament im Boden geklebt.

Diese Woche sei die Suche in vollem Gange. Vermutlich werde man bereits in der kommenden Woche die Arbeiten beenden können.