Ermittlungen gehen weiter

Wörth am Main. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die SOKO „Berninger“ gegründet und die Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt an dem 16-jährigen Klaus Berninger im Jahr 1990 wieder aufgenommen.

Informationsveranstaltung

Die Kripo informiert am 22. April im Rahmen einer Informationsveranstaltung über den aktuellen Sachstand und setzt auf die Mithilfe der Bürger. Der zur Tatzeit 16-jährige Klaus Berninger aus Wörth am Main kehrte am 20. Dezember 1990 nicht mehr nach Hause zurück und wurde durch seine Eltern als vermisst gemeldet.

Spaziergänger fanden den Leichnam von Klaus Berninger schließlich am 23. Dezember in dem Waldgebiet „Schneesberg“.

Bisher ohne Erfolg

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hatte noch vor Ort umgehend die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt aufgenommen. Bis zum heutigen Tag konnte jedoch kein Tatverdächtiger überführt werden.