Entsorgte Asche entfacht in Dewangen Garagenbrand

Dewangen. In einer Garage in Dewangen (Ostalbkreis) ist es am Sonntagmorgen zum Brand gekommen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Ein 48-Jähriger hatte die Asche einer Feuerschale, die er am Abend zuvor benutzte, in einem Plastiksack entsorgt, welche daraufhin zu glimmen anfing. Nachdem es anschließend zum Brand kam, verständigte er die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort kam, um den Brand zu löschen. Da sich der Mann längere Zeit in der Rauchwolke aufgehalten hatte, wurde er zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

