Elfjähriges Mädchen in Ellwangen mit Pistole bedroht

Ellwangen. Ein Mädchen befand sich am Mittwoch (29. März), gegen 12.30 Uhr, in der Berliner Straße in Ellwangen etwa auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle, als ein fremder Mann die Elfjährige ansprach und schließlich mit einer Pistole bedrohte.

Das Mädchen berichtete zuhause seinen Eltern von dem Vorfall, welche die Polizei verständigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.

Bei dem Mann soll es sich um einen etwa 55 bis 60 Jahre alten, 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur gehandelt haben. Dieser habe eine graue Brille mit schmaler Fassung, eine braune Jacke, vermutlich aus Leder, und eine dunkle Jeans getragen und Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben. Er soll auf einem schwarzen Herrenfahrrad mit etwas dickerem Rahmen, möglicherweise einem E-Bike, unterwegs gewesen sein.

Die Polizei Ellwangen sucht nach Zeugen, die sich unter Telefon 07961/9300 melden sollen.