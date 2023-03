„Eine Irreführung des Wählers“

Blick in den Deutschen Bundestag: Die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nina Warken, kritisiert die von der „Ampel“ am Freitag auf den Weg gebrachte Wahlrechtsreform. Die Änderung wolle die Union in Karlsruhe überprüfen lassen, sagt sie.