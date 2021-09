Schwarzach. Nach der Mitteilung über einen Einbruch in die Abtei in der Nacht auf den 6. September hat die Kriminalpolizei Würzburg noch am Tatort ihre Ermittlungen aufgenommen. Diese ergaben nun, dass der angebliche Geschädigte den Sachverhalt nur vorgetäuscht hat.

Der vermeintliche Geschädigte hatte angegeben, dass sich zwei Unbekannte am 6. September gegen etwa 3.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Küche der Klosterabtei verschafft hätten. Die Täter wären ohne Beute wieder aus dem Gebäudekomplex geflüchtet, so seine Aussage.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch am Montag vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge dessen erfolgte am darauffolgenden Donnerstag auch eine erneute Absuche am Tatort, diesmal mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

In der Folge ergaben sich anhand der Spurenlage erhebliche Zweifel an der Aussage des Mannes.

Er wurde daraufhin erneut zur Sache vernommen und räumte letztendlich ein, den Einbruch nur erfunden zu haben.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat.