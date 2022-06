Einbruch in Wohnhaus

Kürnach. Ein Unbekannter ist im Laufe des Mittwochs in ein Wohnhaus eingebrochen. Er entwendete Schmuck und Bargeld, bevor er mit seiner Beute in unbekannte Richtung verschwand. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach den bisherigen Ermittlungserkenntnissen muss sich der Einbruch zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr ereignet haben. Der Täter öffnete offenbar gewaltsam eine Terrassentür, um in das Wohnhaus in der Tannenstraße zu gelangen. Auf der Suche nach Beute fielen ihm neben Bargeld auch einige Schmuckstücke in die Hände. Der Wert des Diebesguts ist noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter Telefon 0931/4571732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.