Einbrecher in Heidelberg erbeuten ein Lego-Auto

Heidelberg. Auf ungewöhnliche Beute haben es Einbrecher in Heidelberg abgesehen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind Unbekannte in einen Kiosk im Kranichweg eingedrungen und haben dabei ein Lego-Feuerwehrauto im Wert von etwa 2500 Euro erbeutet.

Die Täter haben laut der Polizei zwischen Mittwochabend, gegen 22 Uhr, und Donnerstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, eine Scheibe des Ladens eingeworfen und konnten so an das dort ausgestellte Sammlerstück gelangen.

Da lediglich das Modellauto entwendet wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass die Einbrecher über dessen besonderen Wert Bescheid wussten. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern.