Ellhofen. Eine bisher unbekannte Person warf bereits am Montagabend ein Ei auf ein vorbeifahrendes Auto in Ellhofen und flüchtete im Anschluss. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine 36-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr die Haller Straße, als das Wurfgeschoss an ihrem Skoda einschlug und Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte. Auf Höhe der Tatörtlichkeit befindet sich der Parkplatz eines Discounters, weshalb ein örtlicher Zusammenhang möglich ist. Die Polizei sucht nun Zeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1