Drei Verletzte nach Unfall bei Kirchardt

Kirchardt. Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend auf der Landesstraße 1110 bei Kirchardt. Ein 57-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem Opel von Richen kommend in Richtung Berwangen unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der Opel mit einem entgegenkommenden Smart einer 63-Jährigen. Die beiden Fahrer sowie eine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern versorgt werden. Sowohl der Opel als auch der Smart waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

