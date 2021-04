Odenwald-Tauber. Der 46. bundesweite Leser-Fotowettbewerb „Blende“ ist vorbei. Im Januar hatten die Fränkischen Nachrichten aus den an sie geschickten Fotos die Sieger auf Ebene dieser Zeitung ausgewählt (wir berichteten). Vor kurzem wurden nun bei der Prophoto GmbH in Frankfurt am Main die Siegerfotos auf Bundesebene bestimmt.

Die Juroren der Finalrunde bekamen dabei die Spitze der Bildeinsendungen zu sehen. Die Fränkischen Nachrichten und alle anderen Medienpartner hatten die von ihnen prämierten Aufnahmen sowie zusätzlich alle eingegangenen Wettbewerbsbeiträge von Jugendlichen bis 18 Jahre eingereicht.

Spaß an der Fotografie spürbar

Fotowettbewerb „Blende“ Der jährliche bundesweite Fotowettbewerb „Blende“ wird veranstaltet von der Prophoto GmbH in Kooperation mit Print- und Online-Medien. Er wirbt aktiv für Erlebnis und Spaß an der Fotografie. Der traditionsreiche Wettbewerb für Fotografiebegeisterte ist seit fast 50 Jahren fest etabliert. Rund 10 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen sieben und 99 Jahren haben sich auf der Onlineplattform der Prophoto GmbH registriert. Sie konnten zu den maximal sechs Themen bis zu drei Fotos einreichen. Die Jury der Fränkischen Nachrichten wurde gebildet von FN-Geschäftsführer Jochen Eichelmann, Redaktionsleiter Fabian Greulich, Helmut Lippert, Vorsitzender der „Fotofreunde Wertheim“, und dem Berufsfotografen Jürgen Besserer von Foto Besserer in Lauda-Königshofen. Die Jury der Prophoto GmbH setzte sich zusammen aus Bastian Freese von CEWE, Karl-Heinz Tobias vom DVF-Journal, Jan Schmolling vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum und Projektleiter des Deutschen Jugendfotopreises, Sven Diegel von Tamron, Wibke Pfeiffer von Falkemedia, Leonhard Steinberg vom Imaging Media House und Markus Hillebrand von Nikon.

Die Fränkischen Nachrichten hatten die Wettbewerbsthemen „Elemente“, „Lebensfreude“ und „Schwarz-Weiß-Fotografie“ ausgeschrieben. Zusammen mit den zwei weiteren, von anderen teilnehmenden Medien ausgewählten Themen „Faszinierende Himmelsphänomene“ und „Street-Art“ waren sie herausfordernd und Ansporn für den fotografischen Wettstreit gewesen. Die Fachjury bewertete die Fotos aufgrund der Kriterien Kreativität, Innovation, Ästhetik und Inhalt. In jeder einzelnen Bildeinsendung, so die Juroren einstimmig, seien der Spaß an der Fotografie und dem fotografischen Prozess ebenso spürbar wie die Freude an der Interpretation der Themenvorgaben.

Insgesamt wurden 125 Preise und 55 Sonderpreise vergeben. Von den Fotografinnen und Fotografen, die im Verbreitungsgebiet der Fränkischen Nachrichten wohnen und ihre Bilder über die FN eingereicht hatten, haben drei einen Preis auf Bundesebene gewonnen.

Walter Kaub aus Buchen kam auf Platz 51 mit der Aufnahme „Haldenbergkapelle“ (eingereicht für das Thema „Schwarz-Weiß-Fotografie“).

Kristina Müller aus Mulfingen erreichte mit dem Bild „Freude trotz Fehlstart“ (Thema „Lebensfreude“) den 68. Platz.

Katja Schäfer aus Buchen gewann mit ihrer Aufnahme „Den Sommer genießen“ (Thema „Lebensfreude“ den 117. Platz.

Die ersten drei Preisträger wohnen in Garmisch-Partenkirchen, Kleinheubach und Zella-Mehlis. Den ersten Preis gewann der Wettbewerbsbeitrag „The Way“ von Nicolai Brügger (31) aus Garmisch-Partenkirchen. Das Foto zum Thema „Faszinierende Himmelsphänomene“ zeigt leuchtende Sterne und einen freien Blick auf die Milchstraße . Der zweite Platz in der bundesweiten Endausscheidung ging an Ullrich Bernd (66) aus Kleinheubach für seinen eingereichten Bildbeitrag „Luminale“ zum Thema „Schwarz-Weiß-Fotografie“. Wie es der Titel des Beitrags vermuten lässt, zeigt das Foto eine Lichtinstallation im Rahmen des Festivals der Lichtkultur „Luminale“ in Frankfurt am Main. Auf Platz drei landete ein Wettbewerbsbeitrag, der vor Lebensfreude nur so sprüht. Jens Gutberlet (51) aus Zella-Mehlis in Thüringen fing in seinem Beitrag „Jubelschrei“ einen außerordentlich freudigen Moment ein, der in Zeiten von Abstandsregelungen und Pandemiebekämpfung wohltuend vom Alltag ablenkt.

Info: Die Siegerbilder auf Ebene der Fränkischen Nachrichten sind unter www.fnweb.de/fotowettbewerbe zu sehen. Die Fotos der 125 Preis- und 55 Sonderpreisträgerinnen und Preisträger auf Bundesebene werden auf der Internetseite www.prophoto-online.de gezeigt.