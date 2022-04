Digitaler Fachnachmittag Berufsorientierung findet statt

Heilbronn-Franken. „Von der Schule in die Ausbildung – coronabedingten Herausforderungen begegnen“, „Berufsorientierung im Zeitalter der Digitalisierung“ und „Erfahrungen mit digitalem Praktikum“ lauten einige der Themen, um die es beim zweiten Digitalen Fachnachmittag Berufsorientierung am Mittwoch, 27. April, um 14 Uhr gehen soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Organisatoren sind die regionalen Netzwerke Schulewirtschaft Hohenlohekreis, Schwäbisch Hall, Main-Tauber-Kreis und Heilbronn. Kooperationspartner ist Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg. Angesprochen sind Lehrkräfte, Fach- und Führungskräfte aus Ausbildung, Personalentwicklung und Weiterbildung. Auch alle anderen Akteure, die am Übergang Schule-Beruf beteiligt sind, sind willkommen. Dies schließt beispielsweise Ausbildungsberater der Kammern und Agenturen ein.

Als Gastredner wird Philip Herzer aus Bonn den Hauptvortrag und einen Workshop gestalten. In seinem Vortrag „Von der Schule in die Ausbildung - coronabedingten Herausforderungen begegnen“ wird er aus seinem Forschungsprojekt Ergebnisse weitergeben. Im Workshop diskutiert er, wie Berufsorientierung zielgruppengerecht und wirksam gestaltet werden kann. Bei Prof. Dr. Petra Lippegaus von der SRH Hochschule Nordrhein-Westfahlen geht es um Erkenntnisse und Lösungsansätze für die Berufsorientierung in Folge der Corona-Krise. Die fünf Workshops werden parallel angeboten. Dabei geht es um die Potenziale zur Vorbereitung junger Menschen auf die Herausforderungen von Morgen Perspektiven für die Praxis an Schulen in Zeiten von Corona und danach an und um Erfahrungen mit digitalem Praktikum während der Pandemie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anmeldungen sind bis 13. April möglich. Näheres unter https://www.schulewirtschaft-bw.de/aktuelles/termine/einzelansicht/2-digitaler-fachnachmittag-berufsorientierungService im Internet.