Im Rahmen einer angemeldeten Versammlung „Friedensfahrt für unsere Grundrechteund sofortige Beendigung des Lockdowns“ versammelten sich am Sonntag ab 14.30 Uhr insgesamt 168 Fahrzeuge an der Theresienwiese in Heilbronn. Gegen 15 Uhr begaben sich die etwa 300 Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit ihren Fahrzeugen auf die zugewiesene Strecke. Die Versammlung verlief störungsfrei. Es kam zu keinen Verstößen gegen die Auflagen.

Verkehrsbeeinträchtigungen

Durch den Autokorso gab es in Heilbronn von 15 Uhr bis 16 Uhr vereinzelt geringe Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Versammlungsleiter beendete die Demonstration selbst gegen 16 Uhr. pol