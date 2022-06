Dem Kunden beste Dienstleistung bieten

Künzelsau/Gaisbach. Am Hauptsitz des Würth-Konzern, in Künzelsau-Gaisbach, startete am Mittwoch mit dem Spatenstich zur Erweiterung des Vertriebszentrums West, die größte Einzelinvestition des Weltunternehmens im Logistikbereich. Auf einer Nutzfläche von 16 600 Quadratmetern entsteht ein hochautomatisiertes Logistikzentrum mit dem die Leistungsfähigkeit und die Lagerkapazität verdoppelt werden. Wie der Sprecher der Adolf Würth GmbH & Co.KG, Norbert Heckmann, bei der vorangegangenen Pressekonferenz betonte, werden damit auch 200 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaues, der ein Investitionsvolumen von 97 Millionen Euro umfasst, ist für Dezember 2024 geplant.

Bekenntnis zum Standort

Mit der Erweiterung unterstreicht der Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial, sein Bekenntnis zur Region Hohenlohe, was auch in der Ansprache von Unternehmer Reinhold Würth deutlich wurde: „Wir sind ein Teil der Bürgergesellschaft der Region Heilbronn-Franken und werden das auch bleiben“. Ziel der Erweiterung des Logistikbereiches sei es, dem Kunden beste Dienstleistung anbieten zu können, so Reinhold Würth. Schon in wenigen Monaten wird mit der Einweihung des neuen Innovationszentrums ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte erreicht, mit dem die Weichen in eine noch erfolgreichere Zukunft für das Unternehmen gestellt werden, das gerade eine Rekordjahresbilanz von 17,1 Milliarden Euro vorlegte.

Sehr nachdenklich wurde der Vorsitzende des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe beim Blick auf die aktuellen militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und die damit verbundene weltpolitische Lageentwicklung der Zukunft: „Das ist alles sehr ungewiss und wir wissen nicht, was in einigen Jahren mit den Gebäuden passiert, die wir jetzt gerade bauen“. Mit Blick auf die Bemühungen zum Klimaschutz appellierte Würth, alle Anstrengungen zu unternehmen, um „das kleine Samenkorn, den Planeten Erde, vor dem Untergang zu schützen“.

Mit der Erweiterung verfolgt die Unternehmensführung die Logistikstrategie, Liefersplits zu vermeiden, um die Positionen pro Bestellung so zu bündeln, dass die Kunden im In- und Ausland sowie die Würth-Tochtergesellschaften genau eine Sendung oder Palette erhalten. „Mit dem Neubau schaffen wir die logistischen Voraussetzungen für das weitere Wachstum des Unternehmens und stellen somit die Auslieferfähigkeit nachhaltig sicher“, wie Thomas Wahl, Geschäftsführer Logistik der Adolf Würth GmbH & Co. KG unterstrich. Mit der Erweiterung des Vertriebszentrums West werde die Leistungsfähigkeit verdoppelt und die Ware erreicht noch schneller den Kunden. Würth erweitert durch das neue Vertriebszentrum die Kommissionier- und Lagerkapazitäten um 37 Prozent.

Der Erweiterungsbau hat eine Grundfläche von rund 6200 Quadratmeter, auf der 25 000 unterschiedliche Artikel gelagert werden. Durch ein hochautomatisiertes Shuttlesystem mit über 104 000 Behälterstellplätzen können in der Endausbaustufe täglich rund 48 000 Auftragspositionen zusätzlich kommissioniert werden. Der Ausbau der Lagerkapazitäten sorgt für eine Effizienzsteigerung im gesamten Wertschöpfungsprozess der Logistik. „Nur so können wir die Versorgungssicherheit unserer Kunden langfristig stärken“, betonte Norbert Heckmann.

Der Neubau ist fördertechnisch an die bestehenden Vertriebszentren angeschlossen. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Robotern steigert Würth den Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad innerhalb der Logistik und entlastet damit die Mitarbeiter bei ihrer Tätigkeit. Die Roboter unterstützen beim Wareneingang, bei der Kommissionierung sowie beim Palettieren im Warenausgang. „Der verstärkte Einsatz von Robotern erleichtert so die physische Tätigkeit der Logistikmitarbeitenden erheblich und unterstützt die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung.

Ein besonderes Augenmerk der Planung richtete sich auch auf den Aspekt der Nachhaltigkeitsstrategie in der Logistik. Mit maschineller Unterstützung können Kartonagen passgenau auf den Paketinhalt zugeschnitten werden, was Verpackungs- und Füllmaterial reduziert. Dank dieser Umstellung werden bereits heute 30 Prozent Füllmaterial eingespart, das entspricht 40 000 Kubikmetern pro Jahr, wie Heckmann unterstrich. So kann in Zukunft teilweise sogar ganz auf Füllmaterialien verzichtet werden. Seit Januar 2020 ist der Standort zudem „schaumfrei“: Recyclebare Luftpolsterfolie ersetzt Füllmaterial aus Polyurethan-Schaum. Die Investitionssumme für das neue Vertriebszentrum und die damit verbundene Neugestaltung des Logistikprozesses beläuft sich auf rund 97 Millionen Euro. Es ist die bisher größte Logistikinvestition in der Unternehmensgeschichte der Würth-Gruppe. Mit dem Neubau schafft Würth über 200 neue Arbeitsplätze für die Region.