Callcenterbetrüger erbeuten über eine halbe Million Euro

Unterfranken. Bei der Polizei in ganz Unterfranken gingen am Mittwoch unzählige Hinweise auf versuchte Callcenterbetrüge ein. In fünf Fällen übergaben Geschädigte Bargeld und Schmuck im Wert von insgesamt über einer halben Million Euro. In einem Fall gelang der Kriminalpolizei Würzburg die Festnahme eines Tatverdächtigen. Dieser sitzt inzwischen in U-Haft, wie einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom Freitag zu entnehmen ist.

Übliche Masche

Im gesamten Tagesverlauf gingen am Mittwoch unzählige Anrufe von sogenannten Callcenterbetrügern bei Bürgerinnen und Bürgern in Unterfranken ein. Bislang Unbekannte gaben am Telefon vor, dass Angehörige Verkehrsunfälle verursacht hätten, bei denen Menschen getötet worden wären und würden, sollte keine Kaution gezahlt werden, ins Gefängnis müssen. Vermeintliche Staatsanwälte, Polizeibeamte und Richter setzten die Angerufenen in den Gesprächen massiv unter Druck. In den meisten Fällen erkannten die Opfer die Masche, legten auf und verständigten die Polizei. In fünf Fällen führten die Anrufe der Betrüger allerdings zum Erfolg.

Gegen 10.30 Uhr wurde ein 89-Jähriger aus Würzburg angerufen, der sich durch die beschriebene Masche von den Betrüger täuschen ließ. In Sorge um seine Tochter holte der Senior rund 280 000 Euro in bar sowie rund 25 000 Euro in Goldbarren von der Bank und übergab gegen 14.30 Uhr sein Hab und Gut in der Steigstraße in Versbach an einen rund 40 Jahre alten unbekannten Mann.

Bankdaten erfragt

Gegen Mittag täuschten unbekannte Täter mit der gleichen Geschichte eine 62-Jährige aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld. Die Dame übergab im festen Glauben daran, ihre Tochter damit vor einer Haftstrafe zu bewahren, 19 000 Euro Bargeld kurz nach 12 Uhr in der Maxstraße in Bad Kissingen an einen unbekannten Mann, der etwa 20 Jahre alt gewesen sein soll. Gegen 16 Uhr übergab ein 48-jähriger Mann aus Würzburg vor dem dortigen Amtsgericht 13 000 Euro Bargeld an eine weibliche Geldabholerin. Der Beamte ließ sich in großer Sorge um seine Ehefrau von den Betrügern täuschen und hegte die Hoffnung, seiner Frau durch die Zahlung der angeblichen Kaution helfen zu können. Noch im Verlauf des Telefonats ließen sich die Betrüger die personenbezogenen Daten von Familienangehörigen und die Daten des Personalausweises des Angerufenen geben. Auch dieser Aufforderung kam das Opfer gutgläubig nach.

Eine 85-Jährige aus Bad Kissingen ging bislang unbekannten Betrügern ebenfalls auf den Leim und übergab am Vormittag in der Theresienstraße 60 000 Euro Bargeld an einen etwa 30-jährigen Mann. Der Sohn eines 92-Jährigen aus Bad Kissingen habe bei einem Verkehrsunfall eine Frau und deren Kinder überfahren. Deshalb forderte ein angeblicher Richter 150 000 Euro Kaution. Der Senior übergab daraufhin vor dem Amtsgericht in Schweinfurt Schmuck, Goldmünzen und Goldbarren im Wert von 100 000 Euro sowie 50 000 Euro Bargeld an eine ihm unbekannte Person. Später übergab er nochmals 30 000 Euro Bargeld an einen unbekannten Geldabholer vor dem Amtsgericht in Fulda.

Auch eine 80-Jährige aus dem Landkreis Würzburg erhielt gegen 15 Uhr einen Anruf von Callcenterbetrügen, die eine Kaution zur Abwendung der Inhaftierung eines Familienmitglieds forderten. Die Rentnerin erkannte den Betrugsversuch sofort, ging zum Schein auf die Forderungen ein und verständigte umgehend parallel die Polizei. Beamten der Kriminalpolizei Würzburg gelang daraufhin gegen 18.30 Uhr in Rimpar die Festnahme eines 41-jährigen Mannes aus Polen, der den Callcenterbetrügern mutmaßlich als Geldabholer dienen sollte. Beute aus anderen Taten wurde bei dem Festgenommenen nicht aufgefunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 41-jährige Beschuldigte am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchtungshaft gegen den Mann anordnete. Zwischenzeitlich kam der mutmaßliche Geldabholer einer in eine Justizvollzugsanstalt.

