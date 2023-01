Bad Rappenau. Vermutlich wegen eines technischen Defekts geriet am Samstagmittag ein Sicherungskasten in einem Pflegeheim in Bad Rappenau in Brand. Aus diesem Grund wurde das Gebäude in der Fronacherstraße gegen 14.45 Uhr zunächst teilweise evakuiert. Nachdem die Feuerwehr den Kabelbrand unter Kontrolle gebracht hatte, konnten alle Bewohner unversehrt das Gebäude wieder betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 3000 Euro.

