Bombendrohung am Bahnhof Gemünden

Gemünden am Main. Nach einer telefonischen Bombendrohung hat die Polizei am Dienstagabend Sicherheitsvorkehrungen rund um den Bahnhof in Gemünden (Landkreis Main-Spessart) getroffen. Im Zuge dessen wurde unter anderem auch ein herrenloses Gepäckstück überprüft, welches an einem Bahnsteig zurückgelassen wurde. Mittlerweile kann jedoch Entwarnung gegeben werden. Sämtliche Absperrmaßnahmen wurden inzwischen aufgehoben, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Gegen 19.40 Uhr war bei der Polizeiinspektion Lohr ein anonymer Anruf eingegangen. Der Anrufer drohte mit einer Bombe und gab an, sich im Bereich des Gemündener Bahnhofs aufzuhalten. Die Polizei traf unverzüglich die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und stieß dabei auf das Gepäckstück, das von einer noch unbekannten Person am Bahnsteig zurückgelassen wurde. Nachdem sich dieses als harmlos herausstellte und eine gründliche Absuche des gesamten Bahnhofbereichs negativ verlief, konnten die vorsorglich zur Gefahrenabwehr getroffenen Maßnahmen aufgehoben werden.

Der Polizeieinsatz erfolgte unter Federführung der Polizeiinspektion Lohr am Main und Einbindung der Bundespolizei. Die weiteren Ermittlungen zur Identität des bislang noch unbekannten Anrufers hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.