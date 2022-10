Biker schwer verletzt

Elsenfeld. Bei einem Verkehrsunfall auf einer Staatsstraße bei Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) ist am Sonntagabend ein 59-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Ein 50-Jähriger war mit seinem Ford auf der Staatsstraße von Streit in Richtung Eschau unterwegs, als er nach aktuellem Ermittlungsstand nach links in Richtung Elsenfeld abbiegen wollte. Offenbar übersah er hierbei einen Biker, der in Richtung Mönchberg fuhr. Es kam zum Verkehrsunfall.

Der 59-Jährige stürzte von seinem Motorrad und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde von Ersthelfern und dem Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus geflogen.

Der Pkw war zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen besetzt. Beide Insassen blieben unverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Obernburg. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort. pol