Beziehungstat: Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Würzburg. Ein 20-Jähriger ist am Montagabend in bedrohlicher Weise auf seine Ex-Freundin losgegangen. Die Beamten vor Ort überwältigten den Mann, der mit zwei großen Küchenmessern bewaffnet war, so das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg in einer gemeinsamen Presseerklärung. Bereits im Vorfeld soll der Angreifer mehrere Leute beauftragt haben, um den neuen Lebensgefährten seiner „Ex“ in einer Bar in der Innenstadt einzuschüchtern. Die Polizei nahm insgesamt drei Personen vorläufig fest. Die Ermittlungen laufen nun unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

