Betrunkener Randalierer in Niedernberg verletzt zwei Polizisten

Niedernberg. Ein stark alkoholisierter 35-Jähriger hat am Mittwochabend in Niedernberg (Landkreis Miltenberg) einen Einsatz der Obernburger Polizei in einem Wohnhaus verursacht. Der Mann, der neben zwei Hausbewohnern auch zwei Polizeibeamte leicht verletzte, wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Der 35-Jährige kehrte laut Polizei gegen 21.30 Uhr stark alkoholisiert nach Hause zurück, begann bereits vor dem Haus zu randalieren und trat aus nicht bekannten Gründen auch die Zugangstür zum Haus ein. In der Folge kam es mit zwei Bewohnern zu verbalen Streitigkeiten, in deren Verlauf der Mann auch auf diese einschlug.

Beim Eintreffen der Streife der Polizei am Wohnhaus konnte die Situation zunächst beruhigt und der 35-Jährige in seine Wohnung im Keller gebracht werden. Als die Streife im Begriff war, die Wohnung wieder zu verlassen, schlug der Randalierer unvermittelt auf einen der beiden Beamten ein und verletzte in der Folge auch den zweiten Polizisten.

Der Mann wurde vor Ort vorläufig festgenommen und musste für den Transport zur Dienststelle gefesselt werden. Dort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Ein freiwilliger Vortest ergab ein Ergebnis von rund drei Promille. Der 35-Jährige wurde für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen und muss sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und den Körperverletzungen gegenüber den beiden Hausbewohnern verantworten.