Betrunkener Pkw-Fahrer in Kleinheubach

Kleinheubach. Die Miltenberger Polizei hat einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der offenbar stark alkoholisiert war. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Gegen 15.40 Uhr führten die Beamten am Donnerstag in der Friedenstraße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stieg den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 39-jährigen Pkw-Fahrer einen Wert von über 1,3 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt und der Mann musste die Beamten zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1