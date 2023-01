Betrunkene kracht in Obernburg in Streifenwagen

Obernburg. In einen zur Absicherung eines Pannenfahrzeugs auf der B469 stehenden Streifenwagen der Polizei ist am Montagabend eine 39-Jährige mit ihrem Seat gekracht. Dabei erlitt ein im Streifenwagen sitzender Polizeibeamter schwere Verletzungen. Ein hinter dem Einsatzfahrzeug stehender Polizist konnte zur Seite springen. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und kam wie die Polizeibeamten in ein Krankenhaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um ein auf dem rechten Fahrstreifen liegen gebliebenes Pannenfahrzeug abzusichern, befand sich ein Streifenwagen der Polizei Obernburg auf der B469. Die Gefahrenstelle hatten die Beamten mit mehreren Verkehrsleitkegeln abgesichert und an ihrem Streifenwagen Blaulicht und Warnblinklicht eingeschaltet.

Gegen 19.15 Uhr übersah jedoch eine aus Richtung Aschaffenburg kommende 39-Jährige in ihrem Seat den Streifenwagen und krachte dem Sachstand nach ungebremst in das Heck des Fahrzeugs. Ein Beamter, der sich hinter dem Einsatzfahrzeug befand und gerade die Verkehrsleitkegel abbauen wollte, konnte sich gerade noch durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Der Beamte im Fahrzeug erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und kam nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Sein Kollege und die Unfallverursacherin erlitten einen Schock und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme sowie die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Im Zuge der Aufnahme des Unfalls stellte die Polizei bei der 39-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille und zog eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins nach sich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B469 für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Obernburg unterstützte mit 15 Einsatzkräfte bei der Absicherung der Unfallstelle und der Verkehrsregelung.