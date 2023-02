Betrunken Verkehrsteilnehmer in Erlenbach genötigt

Erlenbach. Mit über 2,3 Promille nahm ein 44-Jähriger am Dienstag mit seinem Seat am Straßenverkehr teil und nötigte andere Verkehrsteilnehmer in Erlenbach. Der Mann befuhr gegen 17.30 Uhr die Binswanger Straße von Heilbronn kommend und bedrängte ein vor ihm fahrendes Fahrschulauto durch Hupen und dichtes Auffahren.

An der Einmündung zur Kreisstraße 2126 fuhr der Seat-Fahrer, an einer roten Ampel, neben das Fahrschulauto und beschimpfte dessen Insassen. Dann stieg er aus seinem Auto aus, bedrängte den Fahrlehrer und spuckte diesem ins Gesicht.

Nachdem der Fahrlehrer ankündigte die Polizei zu rufen, stieg der 44-Jährige in sein Fahrzeug und fuhr von der Linksabbieger-Spur mit überhöhter Geschwindigkeit geradeaus in Richtung Weinsberg davon. Hierbei soll er mit sehr geringem Abstand an einem Bauarbeiter vorbeigefahren sein.

Kurz nach den Geschehnissen konnte der Mann durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Daher musste der 44-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben.

Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.