Bei Unfall schwer verletzt

Öhringen. Eine 49-jährige Citroen-Fahrerin wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall bei Öhringen schwer verletzt. Die Frau fuhr gegen 7 Uhr von Weidenhof in Richtung Friedrichsruhe. Sie überholte auf der geraden Straße eine Kolonne von drei bis vier Fahrzeugen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi auf einem für ihn gesperrten Feldweg von Weisbach kommend. Er bog an der Einmündung zur L 1050 auf die Fahrbahn nach links ein. Dort kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug der 49-Jährigen, die nach ihrem Überholvorgang gerade wieder eingeschert hatte. Der Citroen überschlug sich und kam im angrenzenden Graben auf den Rädern zum Stillstand. Die Frau wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 11 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1