Bei Kontrolle in Ellwangen Polizisten beleidigt

Ellwangen. Weil Polizeibeamte in Ellwangen am frühen Sonntagmorgen gegen 1.50 Uhr seine 40-jährige Ehefrau einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, beleidigte ein 45-jähriger Mann die Einsatzkräfte. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der alkoholisierte Mann Beifahrer im Pkw, der von seiner Ehefrau gelenkt wurde. Obwohl die Beamten versuchten, dem Mann den Grund der Verkehrskontrolle zu erklären, ließ er sich nicht beruhigen und setzte seine Beleidigungen in äußerst aggressiver Weise fort. Da er mehrfach den Sicherheitsabstand zu den Beamten unterschritt, wurde eine weitere Streife zur Unterstützung angefordert. Auch diese wurden von dem Mann beleidigt. Nun muss er mit einer Anzeige rechnen.

