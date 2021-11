Autos stoßen frontal zusammen

Giebelstadt. Am späten Montagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße Wü 46 zwischen Tückelhausen und Giebelstadt ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 51-jähriger überholte mit seinem Citroen zwischen und Giebelstadt und Tückelhausen einen vor ihn fahrenden Traktor. Hierbei übersah er den aus Richtung Tückelhausen entgegenkommenden Hyundai einer 26-Jährigen und es kam zum Frontalzusammenstoß.

Ein Beamter der Polizeiinspektion Ochsenfurt, der gerade auf dem Heimweg war, setzte einen Notruf ab. Die Verletzten wurden in die Kliniken nach Ochsenfurt und Bad Mergentheim eingeliefert. Der 51-jährige Unfallverursacher wurde im Oberkörperbereich leicht verletzt. Die 26-Jährige erlitt ein Thorax-Trauma und schwerere Verletzungen im Beinbereich. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die Kreisstraße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall werden von der Polizeiinspektion Ochsenfurt geführt. pol