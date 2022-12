Amphetamin in Großwallstadter Wohnung sichergestellt

Großwallstadt. Die Obernburger Polizei hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer 39-jährigen Pkw-Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Bei einer Folgedurchsuchung stellten die Beamten bei der Frau einige Gramm Amphetamin sicher.

Die Polizei stoppte den Pkw in der Nacht zum Freitag, gegen 0.10 Uhr, in der Großostheimer Straße und führte eine Verkehrskontrolle durch. Aufgrund des Verdachts, dass die 39-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde die Weiterfahrt

unterbunden. Die Frau räumte in der Folge ein, in Besitz von Amphetamin zu sein. In ihrer Wohnung wurde in der Folge eine geringe Menge des Betäubungsmittels sichergestellt.

Die 39-Jährige musste eine ärztliche Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.