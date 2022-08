Acht Menschen schwer verletzt

Marktheidenfeld. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A 3 nahe der Anschlussstelle Marktheidenfeld sind am Freitagabend acht Personen schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Unfallursache ist bislang noch unklar. Insgesamt neun Personen wurden verletzt, acht davon schwer. Ein später nachfahrendes Fahrzeug wurde durch umherliegende Trümmerteile beschädigt. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Gegen 21.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg ein. Beteiligt waren ein VW Kleinbus, besetzt mit einer sechsköpfigen Familie aus Baden-Württemberg und ein Opel Astra mit drei Insassen aus dem Landkreis Würzburg.

Mehr zum Thema Würzburg Acht Schwerverletzte bei Unfall auf der A3 nahe Marktheidenfeld Mehr erfahren Drei Verletzte Ungebremst in stehenden Lkw gefahren Mehr erfahren Drei Verletzte Ungebremst bei Kirchhardt in stehenden Lkw gefahren Mehr erfahren

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar und muss nun ermittelt werden. Dem aktuellen Sachstand nach steht lediglich fest, dass der 54-jährige Fahrer des Volkswagens aus noch ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden Opel aufgefahren ist, dieser dadurch in die Betonmittelleitplanke geriet und schließlich auf dem äußerst rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen ist. Der VW blieb ebenso auf der rechten Fahrspur stehen. Acht der neun Unfallbeteiligten, im Alter zwischen 26 und 60 Jahren, wurden so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Lebensgefährliche Verletzungen hatte sich glücklicherweise niemand zugezogen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird derzeit auf rund 16 000 Euro geschätzt.

Der 65-jährige Fahrer eines Mitsubishis fuhr kurze Zeit nach dem ursprünglichen Unfall über Fahrzeugteile, die auf der Fahrbahn lagen. Hierdurch wurde der Unterboden seines Autos beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Nürnberg auf zwei Spuren gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle über die linke Spur vorbeigeleitet. Die regionalen Freiwilligen Feuerwehren waren an dem Einsatz beteiligt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried. Insbesondere die Unfallursache ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried unter Telefon 09302/910-0 zu melden. pol