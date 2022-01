61-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß an der Unfallstelle

Esselbach. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen ist ein 61-jähriger Pkw-Fahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Marktheidenfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 61-jähriger Landkreisbewohner mit seinem Skoda die Kreisstraße zwischen Kredenbach und Michelried und geriet auf Grund von Glätte in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem BMW eines 54-Jährigen zusammen. Trotz der sofort eingeleiteten Versorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt erlag der 61-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 54-jährige Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Unfallbeteiligter, ein 33-jähriger Pkw-Fahrer, blieb unverletzt. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.

