50-Jähriger stirbt nach Unfall bei Frankenhardt

Frankenhardt. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am frühen Samstagabend auf der L1068 bei Frankenhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) gekommen. Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Mercedes die L1068 von Hohnhardt in Richtung Steinbach an der Jagst. In einer leichten Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 50-jährige Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Frankenhardt war mit zwei Einsatzfahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die L1068 war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 10.000 Euro.