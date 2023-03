351 Tafeln Schokolade aus Supermarkt in Neuenstein geklaut

Neuenstein. Zwei bislang unbekannte Täter klauten am Freitagnachmittag Schokolade im Wert von rund 630 Euro aus einem

Supermarkt in Neuenstein. Die Täter begaben sich gegen 16 Uhr mit einem Einkaufswagen, in dem eine Tragetüte lag, in die Filiale in der Kirchensaller Straße. In die Tüte luden sie 351 Tafeln Schokolade und gingen zum Eingang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer der beiden Männer fuhr mit dem Wagen hinaus, während der andere den Kassenbereich passierte und einige Artikel bezahlte. An den Schiebetüren löste der Diebstahlssensor aus, sodass diese sich schlossen. Hierdurch wurde der Einkaufwagen blockiert, aus welchem der Mann die Tragetasche nahm und aus der Filiale rannte.

Der zweite Täter folgte ihm. Ein Verkäufer, der die beiden Männer verfolgte, sah, wie diese die Tasche samt Schokolade bei der gegenüberliegenden Tankstelle wegwarfen und in unbekannte Richtung, möglicherweise mit einem Pkw, verschwanden. Die Männer werden als etwa 1,80 Meter groß beschrieben und hatten braune Haare. Zeugenhinweise gehen unter Telefon 07941/9300 an das Polizeirevier Öhringen.