24-Jährigen in Kleinheubach mit Messer verletzt

Kleinheubach. In der Nacht zum Mittwoch ist es in Kleinheubach (Landkreis Miltenberg) zwischen zwei Männern im Alter von 23 und 24 Jahren zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, bei welcher der ältere der beiden Männer leicht verletzt wurde. Der Tatverdächtige verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam.

Dem Sachstand nach kam es laut Polizei zwischen den beiden Männern gegen 23.30 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft in der Bahnhofstraße zu einer verbalen Streitigkeit. Im weiteren Verlauf fügte der 23-Jährige seinem ein Jahr älteren Gegenüber mit einem Messer oberflächliche Verletzungen zu. Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Miltenberg und Obernburg begaben sich umgehend an den Tatort und nahmen den Tatverdächtigen widerstandslos fest. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der 24-jährige Geschädigte musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde zur Dienststelle transportiert und verbrachte die Nacht zur Unterbindung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam.