22. Pferdetag am 24. November

Ludwigsburg. Bereits zum 22. Mal findet am Mittwoch, 24. November, von 10.30 bis 14.30 Uhr, der vom Regierungspräsidium Stuttgart und Landratsamt Ludwigsburg, Kompetenzzentrum Pferd Baden-Württemberg und der Fachgruppe Pferde haltende landwirtschaftliche Betriebe im Landesbauernverband gemeinsam veranstaltete Ludwigsburger Pferdetag statt. Er findet als Hybridveranstaltung vor Ort im Bürgerhaus Möglingen und online statt.

Am Vormittag stehen Vorträge zum Thema Entmistung von Laufställen unter Berücksichtigung verschiedener Parameter und Digitalisierung im Pferdebetrieb auf dem Programm. Am Nachmittag gibt es Vorträge rund um Umweltmanagementsysteme in pferdehaltenden Betrieben und Cyber Security und Social Media im Pferdebetrieb. Auch im hybriden Format ist ein Austausch mit den Referenten möglich.

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite des Regierungspräsidium Stuttgart.