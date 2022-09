Zwei Pedelecs in Crailsheim gestohlen

Crailsheim. Zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einer Lagerhalle in der Kirchstraße in Crailsheim zwei dort abgestellte und verschlossene Pedelecs der Marke Haibike. Bei dem einen Rad handelt es sich um das Modell S-Duo Cross 6.0 Herren in den Farbe Schwarz, Bronze und Grau und Radgröße 28 Zoll. Das zweite Pedelec war ein Modell S-Duro Full Seven 6.0 in den Farben Schwarz und Bronze mit der Reifengröße 27,5 Zoll. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei rund 6700 Euro. Hinweise gehen an die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951/480-0.

