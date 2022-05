Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Blaufelden. Ein 63-jähriger Motorradfahrer wollte am Sonntag gegen 12.15 Uhr mit seiner 60-jährigen Sozia bei Blaufelden von der K 2532 nach links in die K 2677 einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 24-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der 63-Jährige und seine 60-jährige Mitfahrerin schwer verletzten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Personen vor Ort und sperrte die Unfallstelle ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1