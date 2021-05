Zur mehreren Unfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern kam es im Hohenlohischen. Bei Frankenhardt ereignete sich ein Frontalzusammenstoß zwischen Bikern.



Am Sonntag gegen 17.20 Uhr war ein 54 Jahre alter Yamaha-Biker auf der K2665 von Steinehaig kommend in Fahrtrichtung Großaltdorf unterwegs. Hier unterlief im ein Fahrfehler, so dass er mit seiner Maschine

...