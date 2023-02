Zwei Frauen bei Unfall nahe Wallhausen schwer verletzt

Wallhausen. Eine 25-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 20.15 Uhr die B290. Als sie ihr Fahrzeug zwischen Wallhausen und Gröningen (Landkreis Schwäbisch Hall) aufgrund eines Rückstaus wenden wollte, fuhr eine 22-jährige Audi-Fahrerin auf den Wagen der 25-Jährige auf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Audis, wodurch die beiden Fahrerinnen schwer verletzt wurden. Beide wurden in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Zeugen des Unfalls wenden sich an das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800.

