Zwei Bauhofmitarbeiter in Öhringen unter Bestechlichkeits-Verdacht

Öhringen. Am Montag, 17. Oktober, fand in den frühen Morgenstunden in den Räumlichkeiten im Öhringer Bauhof eine Durchsuchung durch die Kriminalpolizei Künzelsau statt. Grund sind Ermittlungen gegen zwei Bauhofmitarbeitende wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Vorteilsannahme, nachdem die Verwaltung Unregelmäßigkeiten in der Rechnungsstellung festgestellt und an die Ermittlungsbehörden gemeldet hatte. Das teilte die Öhringer Stadtverwaltung am Dientag mit. Personalrechtliche Maßnahmen gegen die Betroffenen seien eingeleitet worden. Der laufende Bauhofbetrieb werde derzeit von der Stadtverwaltung neu organisiert. „Die Öhringer Stadtverwaltung und alle Mitarbeitenden sind Recht und Gesetz verpflichtet. Wir stehen für null Toleranz gegenüber persönlicher Vorteilsannahme. Das schadet der Stadt, dem Rechtsstaat und dem Ansehen der Behörden und Beschäftigten und führt zu volkswirtschaftlichen Schäden. Dass nun ermittelt wird, geschieht auf unser Anliegen hin. Wir kooperieren vollumfänglich und transparent mit den ermittelnden Behörden“, sagte Oberbürgermeister Thilo Michler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1