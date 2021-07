Zusatztermin für Musical "Sugar" bei den Frankenfestspielen

Röttingen. Bereits seit 17. Juni zeigen die Frankenfestspiele Röttingen zum 38. Mal Freilichttheater im Hof der Burg Brattenstein. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde nun ein Zusatztermin für das ansonsten bereits restlos ausverkaufte Musical "Sugar - Manche mögen's heiß" organisiert, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Montag, 9. August um 20.30 Uhr haben Interessierte, die noch keine Karten buchen konnten oder ein zweites Mal die Vorstellung besuchen möchten, Gelegenheit auf Burg Brattenstein in die wilden 20er Jahre einzutauchen. Karten für den Zusatztermin sind ausschließlich direkt beim Festspielbüro der Frankenfestspiele erhältlich. Online und in externen Vorverkaufsstellen können für den Zusatztermin keine Karten gebucht werden.

Nähere Informationen und alle Termine gibt es unter www.frankenfestspiele.de und direkt beim Festspielbüro - Tourist-Information Röttingen, Marktplatz 1, 97285 Röttingen, Telefon 09338 / 97 28 -55, E-Mail: karten@frankenfestspiele.de