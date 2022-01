Zugbegleiter beleidigt und bespuckt

Schrozberg. Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen den Zugbegleiter einer Regionalbahn beim Halt des Zuges am Schrozberger Bahnhof beleidigt und bespuckt. Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte gegen 11 Uhr den Zug am Bahnhof Schrozberg betreten haben. Nachdem er offenbar weder den erforderlichen Mund-Nase-Schutz trug, noch eine gültige Fahrkarte für die Fahrt zu seinem Zielbahnhof vorweisen konnte, wurde er durch den 52-jährigen Zugbegleiter aufgefordert die Regionalbahn wieder zu verlassen. Der aggressive Mann soll den 52-Jährigen daraufhin verbal beleidigt, gegen eine Wand des Zuges gedrückt und bespuckt haben. Daraufhin verließ er den Zug und flüchtete in unbekannte Richtung.

