Mulfingen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag einen in Mulfingen geparkten Pkw und floh. Die Person touchierte zwischen 13 Uhr und 17 Uhr mit ihrem Gefährt einen in der Hauptstraße geparkten VW Golf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der oder die Unbekannte fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden.

Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der

Telefonnummer 07940/9400 zu melden.