Zentrales Impfzentrum Rot am See schließt am 15. August

Rot am See. Endspurt im Zentralen Impfzentrum Rot am See: Bis einschließlich 15. August können sich Personen im ZIZ impfen lassen. Danach übernehmen die Kreisimpfzentren. Wer bisher noch keine Impfung herhalten hat, kann noch diese Woche die Gelegenheit nutzen, um sich im Zentralen Impfzentrum Rot am See impfen zu lassen. Bis einschließlich 15. August hat das ZIZ noch geöffnet. Geimpft wird derzeit mit den Impfstoffen Biontech und Moderna sowie Johnson und Johnson. Impfungen sind mit oder ohne Termin möglich. Geimpft wird täglich zwischen 8.30 Uhr und 20.30 Uhr. Impfungen ohne Termin finden bis 20 Uhr statt. Ab dem 16. August ist das Zentrale Impfzentrum geschlossen.

