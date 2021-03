Ein Online-Informationsabend zur Qualifikation „Fachkraft für Hauswirtschaft“ findet am Donnerstag, 25. März, um 18 Uhr statt.

Mitte September 2021 startet hierzu ein neuer Kurs in Teilzeit an der Fachschule für Landwirtschaft des Hohenlohekreises in Kupferzell.

In rund 600 Unterrichtsstunden werden praktische und theoretische Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt.

...