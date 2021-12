Windböe drückt Schulbus in den Straßengraben

Rothenburg. Ein mit 20 Kindern besetzter Schulbus fuhr am Dienstag gegen 13.20 Uhr in Rothenburg auf der Leuzenbronner Straße. Der Schulbus des 63-jährigen Busfahrers wurde durch eine starke Windböe auf der schneeglatten Fahrbahn nach rechts in den Straßengraben gedrückt. Dort kam er in Schräglage zum Stehen. Aufgrund des abschüssigen Grabens ließen sich die Türen nicht mehr öffnen. Zum Unfallzeitpunkt war der Bus mit rund 20 Schulkindern und dem Busfahrer besetzt. Verletzt wurde niemand. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung waren bereits alle Kinder aus dem Schulbus geborgen. Sie wurden durch Eltern beziehungsweise Großeltern mit Hilfe einer Leiter über das Fenster der Fahrerseite aus dem Bus gehoben. Der Busfahrer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Leuzenbronn aus dem Fahrzeug geborgen.

