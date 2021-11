Hollenbach. Während ein Fahrzeug am Mittwochnachmittag in Mulfingen-Hollenbach geparkt war, entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Wagen stand im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 17 Uhr auf einem Parkplatz im Nelkenweg. Seitdem befindet sich ein Loch in der Heckscheibe. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau, Telefonnummer 07940 / 9400.

