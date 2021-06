Die riesige Qualmwolke war noch in Bad Mergentheim zu sehen. Bei schwachem Ostwind zog sie in einem langen, schwarzen Streifen quer von Grünsfeld aus über das Taubertal hinweg. Dort steht in einem Mischgebiet westlich des Ortskerns ein Gebäude in Flammen.

Gegen 7.30 Uhr wird die Feuerwehr alarmiert. Anfangs besteht noch die Vermutung, dass sich Personen in dem

...