Vier Verletzte bei Unfall nahe Rothenburg

Schnepfendorf. Ein 72-jähriger Autofahrer aus einem Rothenburger Ortsteil fuhr am Montag gegen 18 Uhr an der so genannten „Schnepfendorfer Kreuzung“ beim Rothenburger Ortsteil Schnepfendorf in die Staatsstraße 1022 ein, um vermutlich nach rechts in Richtung Bossendorf (Stadt Schrozberg) zu fahren. Trotz des Stoppschilds und des vorab aufgestellten Vorfahrtszeichens übersah er einen auf der Staatsstraße aus Richtung Rothenburg ob der Tauber kommenden Kleinbus, der in Richtung Bossendorf fuhr. Die beiden Pkws stießen im auf 70 km/h begrenzten Kreuzungsbereich zusammen. Der Kleinbus, der aus Rothenburg kam, war mit der 32-jährigen Fahrerin, deren fast einjährigem Säugling und einer 62-jährigen Verwandten besetzt. Der Kleinbus kam leicht neben der Straße zum Stehen, während der Pkw, den der 72-Jährige fuhr, in den Graben schleuderte und dort auf der linken Seite liegen blieb. Alle vier Beteiligten wurden leicht verletzt in zwei umliegende Krankenhäuser verlegt. Bei dem Unfall war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

