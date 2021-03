Am frühen Montagabend wurde eine Vierer-Gruppe junger Männer im Alter von 28 bis 33 Jahren an der Leuzenbronner Steige in Rothenburg angetroffen. Sie stammten aus vier unterschiedlichen Haushalten, tranken Alkohol und waren beim Grillen. Sie wurden zur aktuellen Rechtslage belehrt, ihre Personalien aufgenommen und zum Gehen aufgefordert.

Etwa anderthalb Stunden später

...