Rothenburg. Erneut trieben Unbekannte ihr Unwesen im Rothenburger Heckenacker. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Hans-Sachs-Straße zwei Verkehrszeichen der mobilen Beschilderung an einer Baustelle demontiert und auf der Hecke, bzw. im Garten eines Anwohners entsorgt. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei solchen Vorfällen nicht nur um einen sinnlosen Scherz oder Mutprobe handelt, sondern aus juristischer Sicht hier Straftaten verwirklicht werden.

