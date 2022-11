Rothenburg. Unbekannte Täter gingen zwischen Samstag, kurz vor Mitternacht, und Sonntagabend, in einer Bankfiliale in der Ansbacher Straße in Rothenburg den Überweisungsautomat und den Kontoauszugdrucker an, indem ein Display einschlagen wurde und ein Automat mit brauner Flüssigkeit übergossen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Hinweise gehen an die Polizei, Telefon 09861/971-0.

